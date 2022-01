Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung und verstirbt im Krankenhaus

Paderborn (ots)

Samstag, 01.01.2022; 15:35 Uhr

33104 Paderborn, Altensenner Str. (Höhe BAB33-Brücke)

Am Nachmittag des Neujahrstages befuhr ein 69jähriger Pedelec-Fahrer die Altensenner Str. in Richtung Sennelager. In Höhe der Autobahnbrücke stürzte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung und ohne erkennbaren Grund zu Boden und blieb regungslos liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten und informierten den Rettungsdienst. Mittels Rettungswagen wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus verbracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

