Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Brand am Renault

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Ohner Straße in Schüttorf alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 1.30 Uhr zu einem Brand am Unterboden eines Renault, der auf einer dortigen Hofeinfahrt abgestellt war. Die Feuerwehr aus Schüttorf konnte das Feuer zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden.

