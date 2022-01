Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw beschädigt Stromleitung

Stuttgart-Mitte (ots)

Etwa 45.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen (29.01.2022) in Stuttgart-Mitte ereignet hat. Ein 48 Jahre alter Mann fuhr gegen 07.45 Uhr mit seinem Lkw mit aufgestelltem Kipper aus einer Baustelle in die Stafflenbergstraße ein und blieb an einer Stromüberleitung hängen, die sich in ca. vier Metern Höhe befand. Hierbei wurde das Stromkabel durchtrennt und ein Stromüberleitungsmast stürzte auf zwei geparkte Fahrzeuge. Die Fahrbahn konnte rasch geräumt werden und es ging keine Gefahr von dem beschädigten Stromkabel aus.

