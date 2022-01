Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 42 Jahre alten mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (28.01.2022) einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich an einer Bushaltestelle an der Kormoranstraße gegenüber einer unbekannten Frau entblößt zu haben. Ein 32 Jahre alter Mann und seine 30 Jahre alten Beifahrerin fuhren gegen 10.15 Uhr die Kormoranstraße entlang und beobachteten, wie der Tatverdächtige mit geöffneter Hose offenbar an seinem Glied manipulierte und dabei eine unbekannte Frau angeschaut haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 42-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte, insbesondere die unbekannte Frau, die sich zur Tatzeit an der Bushaltestelle aufgehalten hatte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

