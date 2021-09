Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versammlung in der Innenstadt

Mainz (ots)

Am heutigen Samstag, 04.09.2021, trafen sich gegen 14 Uhr, spontan bis zu 90 Menschen in der Großen Bleiche in Mainz. Sie demonstrierten gegen die derzeit geltenden Coronaregelungen und gegen eine vermeintliche Impfpflicht. Die Zusammenkunft ergab sich offensichtlich aus einem Aufruf aus Messengergruppen. Die nicht angemeldete Versammlung führte einen Aufzug durch die Mainzer Innenstadt durch, erzeugte dabei jedoch nur wenig öffentliches Interesse. Vier Gegenprotestierende stellten sich den Versammlungsteilnehmern in Diskussionen entgegen. Ein Versammlungsleiter wurde durch die Polizei benannt und übernahm diese Rolle. Die vorbereitete Polizei begleitete den Aufzug durch die Innenstadt und traf Verkehrsmaßnahmen. Die Versammlung endete gegen 16:00 Uhr auf dem Ernst-Ludwig-Platz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell