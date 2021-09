Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Brandermittlungen abgeschlossen - vergessenes Essen hat Feuer verursacht

Mainz (ots)

Die Kriminalpolizei Mainz hat ihre Ermittlungen nach dem Brand in einem Hochhaus in der Hechtsheimer Straße am Donnerstag, 02.09.2021 - 01:39 Uhr, abgeschlossen.

Als Brandursache konnte zweifelsfrei überhitztes Essen festgestellt werden, welches sich entzündete und der Brand sich daraufhin in der betroffenen Wohnung ausbreitete. Gegen den 28-jährigen Wohnungsinhaber wird daher ein Verfahren wegen "Fahrlässiger Brandstiftung" geführt.

Bei dem Brand erlitten neun Personen Verletzungen durch sogenannte Rauchgasintoxikationen und verblieben zum Teil zur Beobachtung in Mainzer Kliniken. Alle Personen konnten noch am gleichen Morgen wieder aus den Kliniken entlassen werden.

Der Beschuldigte hat bei dem Brand seinen vollständigen Hausstand verloren, so dass er durch Vermittlung der Polizei zumindest mit einer Grundausstattung versorgt werden konnte.

