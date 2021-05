Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. Mai 2021, zwischen 18.08 Uhr und 18.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer beim Ein-/ oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Falkenrotter Straße einen dort ordnungsgemäß abgestellten grauen Geländewagen Audi Q7. Es entstand ein Sachschaden an der hinteren, rechten Tür. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta 04441 9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 11. Mai 2021, um 17.10 Uhr, fuhr eine 50-Jährige Frau aus Damme auf der Lindenstraße in Richtung Kreisel. In Höhe des Krankenhauses bremste sie ihr Fahrzeug aufgrund einer roten Ampel ab. Eine 38-Jährige aus Damme wollte zeitgleich von einer Einfahrt auf die Lindenstraße auffahren und übersah dabei das Fahrzeug der 50-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß blieben die Fahrzeugführerinnen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 16.000,00 EUR.

Vechta - Gefährdung des Straßenverkehrs & verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Am Dienstag, 11. Mai 2021, gegen 23.00 Uhr, wollten Polizeibeamte einen Autofahrer auf Münsterstraße kontrollieren. Der 23-jährige Mann ignorierte jedoch das Anhaltesignal und beschleunigte sein Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Er setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Im Tannenweg wollte er schließlich nach links abbiegen und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte im Bereich Hohe Bank/Fuhrenkamp mit einer kleinen Mauer sowie einer Straßenlaterne. Der junge Mann aus Vechta wurde nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Gegen den jungen Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

