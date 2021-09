Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt, Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Auto

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr wird der Mainzer Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus in der Mainzer Oberstadt gemeldet. Die Fahrer beider Fahrzeuge, ein 41-Jähriger aus Rheinland-Pfalz und eine 84-jährige Mainzerin wurden verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr die 84-Jährige mit einem Citroen C3 den Kreuzungsbereich Obere Zahlbacher Straße / Am Römerlager trotz einer rot geschalteten Ampel. Hierbei kam es zur Kollision mit dem die Kreuzung überquerenden Linienbus. Der 41-jährige Busfahrer fuhr ordnungsgemäß bei grün geschalteter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Citroen C3 aus, sodass das Fahrzeug abgeschleppt wurde. Die 84-Jährige wurde leicht verletzt und wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Der 41-jährige Busfahrer beklagte Schmerzen im Arm. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden keine Insassen des Linienbusses bei dem Unfall verletzt. Die Obere Zahlbacher Straße aus Richtung Pariser Straße kommend wurde während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

