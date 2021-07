Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Mehrere Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots)

Sowohl am Dienstag, als auch am Mittwochmorgen wurden der Polizei Farbschmierereien in der Kurfürsten-Anlage/ Höhe Haltestelle Stadtbücherei sowie am Bismarckplatz gemeldet.

Am Dienstag gegen 13 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zunächst über Farbschmierereien in der Kurfürsten-Anlage informiert. Dort beschmierten bislang Unbekannte das Grünlicht einer Fußgängerampel sowie weitere Bereiche um die Haltestelle mit roter Farbe. Unter anderem konnten auch verschiedene Schriftzüge auf einer Mülltonne, auf Teilen des dortigen Geländers sowie auf dem Gehweg und einer Werbetafel festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr verständigte dann der Inhaber eines Kiosks die Polizei, nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seinen Laden auf dem Bismarckplatz mit blauer Farbe beschmierten. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 100 Euro.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder verdächtige Personen in diesem Zusammenhang gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel.: 06221 99 1700 zu melden.

