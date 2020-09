Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Folgenschwere Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (26.09.2020) wurde die Polizei in Uetersen zu einem Verkehrsunfall in die Hinrich-Wilckens-Twiete gerufen.

Um 21:20 Uhr verständigten Anwohner die Polizei darüber, dass eine Grundstückshecke angefahren worden sei und sich der Fahrer offensichtlich entfernt habe.

Mit dem Eintreffen der Polizei wurde der 54jährige Geschädigte und seine Ehefrau sodann auf ein Fahrzeug der Marke VW aufmerksam, welches die Unfallstelle passieren wollte. Der Golf war Ästen der Koniferen-Hecke übersäht.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 25jährigen Fahrzeugführer aus Uetersen Atemalkohol festgestellt werden. Da der Fahrzeugführer bei einem Atemalkoholtest nicht mitwirken wollte, wurde in den Räumen der Polizei eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Der Sachschaden an der Hecke wird mit ca. 500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell