Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - SUV flüchtet nach Kollision mit Radfahrer

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Auf der Weller Straße ereignete sich am Dienstag (23.11.2021) gegen 5:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Ein 54-jähriger Mann aus Weeze befuhr mit seinem Fahrrad die Weller Straße in Fahrtrichtung Bahnhof und querte die Einmündung der Magdeburger Straße, als ein dunkler PKW, bei dem es sich vermutlich um einen SUV handelte, aus der Magdeburger Straße auf die Weller Straße einfahren wollte. Der SUV kollidierte frontal mit dem Radfahrer, so dass der 54-Jährige stürzte.

Der SUV setzte daraufhin einige Meter zurück, fuhr an dem immer noch am Boden liegenden Radfahrer vorbei und flüchtete über die Weller Straße in Richtung Willy-Brand-Ring, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern.

Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenahaus gebracht.

Hinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

