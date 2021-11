Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Tankstelle

Straelen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (24.11.2021) drangen zwei unbekannte Maskierte Täter in eine Tankstelle an der Gelderner Straße ein.

Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie zu Fuß vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell