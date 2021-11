Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Nachtrag zur Meldung vom 23.11.2021, 10:48 Uhr: Radfahrerin bei "Dooring"-Unfall schwer verletzt

Rheurdt (ots)

Mit Pressemeldung vom 23.11.2021 berichteten wir über einen sogenannten "Dooring-Unfall" auf der Rathausstraße vom 10.11.2021, bei dem eine 63-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Hier finden Sie die Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5080360

Erste Ermittlungen ergaben nun, dass die Frau mit der Tür eines hellen, vermutlich silbernen Coupés mit serienmäßigem Heckspoiler kollidiert ist. Der Fahrer des Wagens äußerte Ersthelfern gegenüber, dass die 63-Jährige ihm in die Tür gefahren sei.

Als ein Bus die Unfallstelle passieren wollte, stieg der Unbekannte in sein Fahrzeug und setzte rückwärts in Richtung Aldekerker Straße. Auf einem Parkplatz wendete er dann sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Oermten/Sevelen weg, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Bei dem flüchtigen Unfallbeteiligten soll es sich um einen ca. 170-180 cm großen, schlanken Mann mit dunklen Haaren im Alter von 55-65 Jahren gehandelt haben. Er war mit einer Jeans und einer bläulichen Winterjacke bekleidet.

Hinweise zu dem Mann oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

