Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Räuberischer Diebstahl

Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen

Goch (ots)

Am Montag (22. November 2021) um 21.25 Uhr griff ein bislang unbekannter Mann in den Fahrradkorb einer 60-jährigen Frau aus Goch, um ihren Rucksack zu entwenden. Die Gocherin war im Begriff mit dem Fahrrad loszufahren, als der Passant ihren hellbraunen Rucksack der Marke "ZWEI" ergriff. Zunächst kam es zu einem Gerangel, doch der Unbekannte konnte letztlich mit seiner Beute fliehen. Die 60-Jährige folgte dem Mann mit dem Rad und band auch andere Passanten in die Suche ein. Als das erfolglos verlief, informierte sie die Polizei. Sie beschrieb den Räuber als etwa 30 Jahre alt, 190 cm groß und schlank. Er trug eine Steppjacke mit blau-grünem Karomuster und sprach deutsch mit Akzent. Weitere Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen sowie Hinweise zur Identität des Mannes erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080. (ms)

