POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten Personen

Weeze (ots)

Auf der Gocher Straße (B9) kam es am Dienstag (23.11.2021) gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt 5 Personen verletzt wurden.

Ein mit vier Personen besetzter BMW befand sich unmittelbar vor dem Unfall in einer Haltebucht an der B9 in Fahrtrichtung Weeze.

Vermutlich um zu wenden, zog der 21-jährige lettische Fahrer des BMW mit seinem Wagen nach links auf die Fahrbahn, wo es zur Kollision mit dem Toyota eines 68-jährigen Mannes aus Goch kam, der in diesem Moment den BMW passierte.

Infolge der Kollision erlitt der Fahrer des Toyotas schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Ebenso wie der 21-Jährige BMW-Fahrer und seine drei Beifahrer, zwei 19- und 20-jährige Männer und eine 19-jährige Frau aus Lettland.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes befreiten die Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Zur polizeilichen Unfallaufnahme wurde eine Drohne eingesetzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die B9 bis 12:30 Uhr komplett gesperrt. (cp)

