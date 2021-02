Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden Hauswand beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am 14.02.2021, gegen 04:40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Ludwigshafen am Rhein mit seinem PKW Toyota Corolla die Kirchenstraße in Richtung Rheinstraße in Ludwigshafen am Rhein - Stadtteil Oppau mit überhöhter Geschwindigkeit. Nach Querung der Edigheimer Straße kollidierte der PKW mit einem am Straßenrand geparkten PKW Saab. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls an eine Hauswand in der Rheinstraße gedrückt. Die Hauswand zum Badezimmer wurde eingedrückt. An beiden Fahrzeugen, sowie am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf ca. 61000 Euro geschätzt. Zunächst versuchte der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer aus Ludwigshafen fußläufig zu flüchten. Beide konnten jedoch unweit der Unfallstelle gestellt werden. Der Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall ersten Erkenntnissen nach schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Blutprobe wurde dem Unfallverursacher entnommen. Der Beifahrer blieb unverletzt Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls niemand im Bad. Die Bewohner blieben unverletzt. Durch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen und das Technische Hilfswerk wurde das Haus bzgl. der Statik begutachtet. Das Haus ist nicht einsturzgefährdet.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

