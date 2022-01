Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann an Bahnsteig schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann erlitt am Montagvormittag (31.01.2022) an einem Bahnsteig am Bahnhof Zuffenhausen schwere Verletzungen. Ein Zeuge setzte gegen 10.45 Uhr einen Notruf ab, als er den schwer verletzten Mann auf dem Bahnsteig liegen sah. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 40-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da der Hergang bislang unklar ist, möglich ist auch, dass der Mann von einem vorbeifahrenden Zug gestreift worden ist, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere die sich zu diesem Zeitpunkt in einem dort vorbeifahrenden Zug befanden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

