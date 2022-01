Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Samstag (29.01.2022) oder Sonntag (30.01.2022) an mehreren Fahrzeugen, die an der Kremser Straße, der Burgenlandstraße und der Dornbirner Straße geparkt waren, Scheiben eingeschlagen und die Autos durchsucht. Eine 22 Jahre alte Frau entdeckte am Sonntag gegen 09.30 Uhr die eingeschlagene Scheibe ihres BMW und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden dann vier weitere Autos, an denen jeweils eine Scheibe eingeschlagen worden war. Bislang ist lediglich bekannt, dass die Täter einen Reisepass, diverses Kleingeld und drei Fahrradbrillen erbeuteten. Den Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Sonntag, 09.30 Uhr. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell