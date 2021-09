Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Innenstadt: (ots)

Im Bereich der F-Quadrate kam es am späten Montagnachmittag um 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 53-Jährigen Radfahrerin und einem 59-Jährigen Opel-Fahrer. Dieser war bei der Parkplatzsuche zwischen den Quadraten F4/F5 im einem Kreuzungsbereich unmittelbar nach dem Abbiegen nach rechts wieder ein Stück zurückgesetzt und übersah hierbei die Radfahrerin, welche in dieselbe Richtung fuhr. Der Opel-Fahrer erfasste die Radfahrerin, welche auf die Fahrbahn stürzte. Am Fahrrad entstand Sachschaden, die Radfahrerin musste in eine Klinik eingeliefert werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. An dem Opel entstand kein Schaden. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell