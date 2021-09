Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer/Hockenheim/A 61: Zwei Verkehrsunfälle auf A 61; Sachstandsmitteilung; Pressemitteilung Nr. 4

Speyer/Hockenheim/A 61 (ots)

Während die Unfallaufnahme des Verkehrsunfalls auf der A 61 in Richtung Hockenheim mit sechs Autos und einem Sattelzug mittlerweile beendet ist und alle Fahrzeuge abgeschleppt sind -die Richtungsfahrbahn ist seit 11.15 Uhr wieder frei- , dauern die Aufräumarbeiten auf der Gegenspur in Richtung Speyer immer noch an. Wann diese abgeschlossen sein werden, steht noch nicht fest.

