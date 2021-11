Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Zweiradfahrer bei Stürzen verletzt

Worms (ots)

Gestern Morgen ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen Zweiradfahrer auf die Fahrbahn stürzten und sich Verletzungen zuzogen. Um 07:15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Wormser mit seinem Kleinkraftrad die Andreasstraße in Richtung Innenstadt, als sich von links ein Omnibus-Fahrer langsam aus der Bahnhofstraße in den Einmündungsbereich hineintastete. Der Mopedfahrer bremste sein Fahrzeug ab, verlor auf winterglatter Fahrbahn das Gleichgewicht und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Bus kam es nicht. Mit leichten Verletzungen wurde er zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Um kurz nach 08:00 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr Römerstraße/Hagenstraße ein weiterer Verkehrsunfall mit einem motorisierten Zweiradfahrer. Eine 47-jährige Wormserin befuhr mit ihrem PKW die Römerstraße aus Richtung Peterstraße kommend übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den 45-jährigen Fahrer eines Mofa-Rollers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Mann nach links aus und stürzte auf die Fahrbahn. Auch hier kam es zu keiner Berührung beider Fahrzeuge. Der Wormser wurde leicht am Oberarm verletzt.

