Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zwei Unfälle legen den Verkehr lahm

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Am 29.11.2021, gegen 15:15, kam es zunächst zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Willy-Brandt-Rings in Worms. An der Ampelkreuzung am ehemaligen Krankenhaus Hochstift bog die Unfallverursacherin nach rechts in Richtung Lutherring ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden PKW-Fahrers. Es kam zur Kollision zwischen der 87-jährigen und dem 19-jährigen Wormser. Aufgrund einer bereits bestehenden Verletzung konnte die 54-jährige Beifahrerin der 87-jährigen nicht eigenständig den PKW verlassen. Die 54-jährige klagte weiterhin über Schmerzen in der Schulter. Auf dem Weg zur Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Streife der Polizei einen weiteren Unfall am EWR-Kreisel in Worms (Andreasstraße / Willy-Brandt-Ring) fest. Zunächst wurde fälschlicherweise angenommen, dass es sich um den zuvor gemeldeten Unfall handelt. Hier befuhr jedoch ein 21-jähriger Wormser die Andreasstraße aus Richtung Dom kommend und erlitt nach aktuellem Stand der Ermittlungen einen epileptischen Anfall. Aufgrund dessen fuhr er mit geringer Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr auf, wo sein PKW zum stehen kam. Die Polizeibeamtin und der Polizeibeamte holten den Fahrer aus dem PKW, verständigten den Rettungsdienst und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen sein. Eine zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Notärztin kam der Polizei zur Hilfe. Im weiteren Verlauf traf der Vater des verunfallten an der Unfallstelle ein. Dieser zeigte sich sehr aufgebracht und wollte trotz entsprechender Anweisung zu seinem Sohn. Zur Verhinderung der Störung der Versorgung des 21-jährigen durch den Rettungsdienst musste der Vater kurzzeitig auf der Fahrbahn fixiert werden. Der 21-jährige wurde zur Untersuchung ins Klinikum Worms verbracht, ist jedoch inzwischen wohl auf. Zur Bewältigung beider Einsatzlage waren neben fünf Streifen der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr Worms im Einsatz. Daraus resultierend entstand für knapp eine Stunde eine starke Verkehrsbeeinträchtigung im Bereich der Wormser Innenstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell