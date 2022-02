Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (30.01.2022) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, in ein Bekleidungsgeschäft an der Schulstraße einzubrechen. Der 30-Jährige steht im Verdacht, gegen 03.30 Uhr versucht zu haben, die Eingangstür aufzubrechen, als ihn ein aufmerksamer Passant ansprach und die Polizei alarmierte. Die Beamten nahmen den zwischenzeitlich Geflüchteten kurz darauf in der Hirschstraße fest. Der 30-Jährige wohnsitzlose und polizeibekannte irakische Staatsangehörige wurde noch am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

