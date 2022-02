Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Renitenten mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (29.01.2022) einen 21 Jahre alten Mann in der Eberhardstraße festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Beamte beobachteten den 21-Jährigen gegen 01.20 Uhr dabei, wie er einem 24-jährigen mutmaßlichen Käufer offenbar eine Ecstasytablette übergab. Als der 24-Jährige auf die Beamten aufmerksam wurde, ließ er die Droge fallen. Er und der 21-Jährige versuchten daraufhin erfolglos zu flüchten. Bei der anschließenden Durchsuchung des 21-Jährigen fanden die Beamten bei ihm sowie in seiner unmittelbaren Nähe Kleinstmengen verschiedener mutmaßlicher Betäubungsmittel, die sie beschlagnahmten. Bei seiner anschließenden Festnahme soll der Mann Widerstand geleistet haben. Der 21-jährige gambische Staatsangehörige wurde am Samstag (29.01.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Auch der 24-jährige mutmaßliche Abnehmer soll sich gegen seine vorläufige Festnahme gewehrt haben. Die Beamten setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

