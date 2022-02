Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagabend (01.02.2022) in der Seidenstraße zwei Männer im Alter von 32 und 64 Jahren leicht verletzt worden. Der 32-jährige BMW-Fahrer fuhr gegen 21.50 Uhr die Seidenstraße in Richtung Berliner Platz entlang, obwohl diese derzeit offenbar aufgrund einer Baustelle in diese Fahrtrichtung gesperrt ist. Dabei prallte er an der Kreuzung Seidenstraße/Rosenbergstraße mit einem 27-jährigen BMW-Fahrer zusammen, der in der Rosenbergstraße in Richtung Falkertstraße unterwegs war. Der 32-Jährige sowie der 64-jährige Mitfahrer des 27-Jährigen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten. Ersten Schätzungen zufolge entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell