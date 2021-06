Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Verkehrsunfälle in Ganderkesee mit jeweils einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14. Juni 2021, ereigneten sich in der Gemeinde Ganderkesee zwei Verkehrsunfälle mit jeweils einer leicht verletzten Person.

In den Morgenstunden, gegen 7:30 Uhr, befuhr ein 11-jähriges Kind aus der Gemeinde Ganderkesee mit einem Fahrrad den Geh- und Radweg der Lindenstraße in Richtung Wittekindstraße.

In Höhe eines abgesenkten Bordsteines kam das Mädchen ins Straucheln und fiel gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Bus.

Das Kind wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Gegen 11:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst mit seinem Ford die Grüppenbührener Straße und musste an der Kreuzung "Am Rennufer"/"Zur Heesterei" an der dortigen Ampelanlage anhalten.

Eine nachfolgende 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Hude erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf den Ford auf.

Bei dem Aufprall wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden ist derzeit nicht bekannt.

