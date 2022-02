Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt Schwerverletzter vom Bahnhof Zuffenhausen verstorben

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Der 40 Jahre alte Mann, der am Montagvormittag (31.01.2022) an einem Bahnsteig am Bahnhof Zuffenhausen (siehe https://t1p.de/7rox) schwer verletzt aufgefunden worden war, ist verstorben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung des möglichen Unfalls eine Obduktion anberaumt.

