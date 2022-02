Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trotz Überholverbot überholt und Unfall verursacht

Northeim (ots)

Northeim, Kreuzungsbereich Kreisstraße 421 / Bühler Straße, Höhe OT Sudheim, Mittwoch, 02.02.2022, 14.15 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Eine verletzte Person und beide Pkw nicht mehr fahrbereit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr am Mittwoch, den 02.02.2022 gegen 14.15 Uhr ein 18-Jähriger aus Bad Sachsa mit einem Pkw Mercedes die Kreisstraße 421 von der Bundesstraße 3 kommend in Fahrtrichtung Suterode. Trotz eines bestehenden Überholverbots setzte der junge Mann zum Überholvorgang an und versuchte zwei vor ihm in gleiche Richtung fahrende Pkw zu überholen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 18-Jährigen und dem zweiten zu überholenden Pkw Skoda einer 59-jährigen Northeimerin, welche beabsichtigte nach links in die Bühler Straße abzubiegen.

Aufgrund des Aufpralls kam der 18-Jährige mit seinem Pkw Mercedes von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Die 59-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt, es stand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 11.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Überholen im Überholverbot eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell