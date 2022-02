Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am 02.02.2022 kontrollierte eine Polizeistreife gegen 16:30 Uhr im Bereich der Kapellenstraße in Einbeck einen 60-jährigen PKW-Fahrer aus Einbeck. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,01 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

