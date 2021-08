Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße 42 in Höhe Ariendorf

Ariendorf (ots)

Am Mittwoch, den 18.08.2021 kam es gegen 14:28 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW auf der B42 zwischen Bad Hönningen (Ariendorf) und Leubsdorf. Die 73-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Kleinwagen die B42 aus Leubsdorf kommend in Fahrtrichtung Ariendorf. Dort kam sie plötzlich aus bislang nicht geklärten Gründen nach links von der eigenen Fahrspur ab, kollidierte dort mit einer fahrbahnbegrenzenden Mauer und anschließend kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem im Gegenverkehr fahrenden Mercedes Sprinter. Die Unfallverursacherin wurde schwerverletzt in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht; der Mercedesfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren auf Grund der erheblichen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B42 blieb über die Dauer von ca. 30 Minuten vollständig gesperrt - für weitere zwei Stunden war sie nur einseitig befahrbar.

Die tatsächliche Unfallursache wird im weiteren Fokus der polizeilichen Ermittlungen liegen.

