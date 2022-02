Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitagnachmittag (04.02.2022) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brenzstraße ein Brand ausgebrochen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 13.50 Uhr Rauch aus der Wohnung und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr rettete eine 59 Jahre alte Bewohnerin mit einer Drehleiter aus der brennenden Wohnung. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

