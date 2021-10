Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet mehrere Menschen bei Wohnungsbrand über Drehleitern

Hamburg (ots)

Hamburg Borgfelde, Feuer 2 Löschzüge Großeinsatz Rettungsdienst mit mehr als 10 betroffenen Personen, 05.10.2021, 18:57 Uhr, Borgfelder Straße

Am Dienstagabend wurde der Rettungsleitstelle über den Notruf 112 ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg Borgfelde gemeldet. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden einen ausgedehnten Wohnungsbrand im 1. Obergeschoss vor. Umgehend wurde unter Einsatz von umluftunabhängigem Atemschutz und 2 C-Rohren die Menschenrettung sowie die Brandbekämpfung eingeleitet. Da sich noch zu rettende Personen im Gebäude befanden wurde die Alarmstufe auf Feuer 2 Löschzüge Großeinsatz Rettungsdienst 10 Personen erhöht um zusätzliche Brandschutz- und Rettungsdienstkomponenten zu alarmieren. Im Einsatzverlauf wurden aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich 6 Personen mit Brandfluchthauben durch das Treppenhaus sowie 2 weitere Personen über Drehleitern gerettet. Durch den Leitenden Notarzt wurden insgesamt 25, durch das Brandereignis betroffene, Personen gesichtet. Drei Personen mussten mit Brandverletzungen sowie Rauchgasintoxikationen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Die restlichen Personen wurden an der Einsatzstelle in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr sowie einem Bus der Hamburger Verkehrsbetriebe betreut.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde das Haus bis auf weiteres für nicht bewohnbar erklärt und für die verbleibenden Bewohner durch das Bezirksamt eine Unterbringung organisiert.

Abschließend wurde die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben.

An dem Einsatz waren zwei Löschzüge mit diversen Sonderkomponenten für Brandschutz und Rettungsdienst der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, sowie ein Rettungswagen der Firma FALCK beteiligt. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

