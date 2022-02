Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 21-Jähriger nach Messerangriff schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Sonntagmorgen (06.02.2022) einen 21-Jährigen schwer verletzt. Vermutlich wurden die Verletzungen mit einem Messer beigebracht. Sein Begleiter verständigte gegen 03.15 Uhr die Polizei. Der junge Mann wurde mit seinen schweren Verletzungen in der Holzgartenstraße auf einem Parkplatz beim Landesamt für Geoinformation aufgefunden. Der Angriff kann möglicherweise im nahegelegenen Stadtgarten seinen Anfang genommen haben. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, eine Notoperation war erforderlich. Gegen 05.25 Uhr teilten Passanten mit, dass sie im Bereich der unteren Königstraße zwei Personen mit südländischem Aussehen, eventuell arabischer Abstammung, mit Blutantragungen an Händen und Kleidung gesehen hätten. Ein möglicher Zusammenhang zum Messerangriff kann nicht ausgeschlossen werden. Die Mordkommission der Kriminalpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und den Personen, welche in der Königstraße gesehen wurden, machen können, werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei, Telefon +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

