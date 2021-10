Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmerbsach - Unfall versursacht und geflüchtet, Zeugen gesucht

Zell am Harmerbsach (ots)

Nach einem Unfall am Dienstag in der Spitalstraße in Zell am Harmersbach ist die Polizei auf der Suche nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte ein bislang Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen am Straßenrand abgestellten silbernen Kleinwagen. Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

