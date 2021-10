Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unter Drogeneinfluss?

Kehl (ots)

Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Peugeot sieht nach einer Polizeikontrolle am späten Montagabend in der Straßburger Straße einem empfindlichen Bußgeld entgegen. Wie die Beamten des Polizeireviers Kehl gegen 23.25 Uhr feststellten, dürfte der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben. Nach der Auswertung einer erhobenen Blutentnahme steht ihm unangenehme Post der Staatsanwaltschaft ins Haus.



