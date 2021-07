Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Medienveröffentlichung meldet sich E-Bike-Eigentümer bei der Polizei

Neuss (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 12.07.2021 - 14:06 Uhr - berichteten wir über die Sicherstellung eines E-Bikes.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4966397

Nun hat sich der rechtmäßige Besitzer des silbernen Damenfahrrads bei der Kripo gemeldet. Das Fahrrad war am Donnerstagabend (08.07.), in der Zeit zwischen 23:15 und 23:30 Uhr an der Harffer Straße im Erfttal entwendet worden.

Tipps der Polizei:

Beugen Sie vor und warten Sie nicht, bis Sie Opfer eines Diebstahls werden. Notieren Sie die Individualnummern im Vorhinein, dann haben Sie sie im Ernstfall schnell griffbereit. Das Verfahren eignet sich auch besonders für Fahrräder, die nicht selten aufgefunden oder bei allgemeinen Kontrollen überprüft werden. Eine handschriftliche Notiz reicht aus, es bietet sich aber auch der kostenlose "Fahrradpass" als App für Ihr Smartphone an. Sämtliche für die Identifizierung relevanten Daten können dort problemlos gespeichert werden und bei einer Anzeigenerstattung direkt an die Polizei, aber darüber hinaus auch an die Versicherung weitergeleitet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell