POL-OG: Offenburg - Stromausfall aufgrund technischer Ursache

Offenburg (ots)

Am Abend des 12.10.2021 gegen 20:30 Uhr kam es zu einem flächendeckenden Stromausfall in den Offenburger Ortsteilen Zell-Weierbach, Fessenbach, Elgersweier und Zunsweier sowie in den Gemeinden Hohberg-Diersburg, Ortenberg und Durbach. Die Behebung des Stromausfalls, der vermutlich eine technische Ursache hatte, erfolgte durch den örtlichen Stromversorger. Die vollständige Behebung war gegen 22:30 Uhr abgeschlossen.

Während der Störung wurden unter anderem die örtlichen Feuerwehrgerätehäuser durch die Feuerwehr, insbesondere als Anlaufadresse für Bürgerinnen und Bürger besetzt sowie die Bevölkerung durch eine Warnmeldung informiert. Streifenfahrzeuge der Polizei führten schwerpunktmäßig in den betroffenen Gebieten Präsenzmaßnahmen durch.

Zu besonderen Vorkommnissen kam es nicht.

