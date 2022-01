Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bombendrohung

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Tage, 18.01.21, um 08:50 Uhr, erhielt die Polizei Mitteilung darüber, dass an einen Gewerbebetrieb im Stadtnorden von Wilhelmshaven eine E-Mail mit bedrohlichem Inhalt gesendet worden war. Der Inhalt dieser Email machte eine sofortige Evakuierung der ca. 150 Beschäftigten erforderlich. Die Beschäftigten wurden aufgrund der Witterungsverhältnisse in drei von der Stadt Wilhelmshaven eigens zur Verfügung gestellten Bussen zunächst untergebracht. Es wurden zudem FFP2-Masken verteilt, um der pandemiebedingten Lage gerecht zu werden. In der besagten Email wurde der Einsatz von Explosivmitteln angedroht. Die Polizei ging nach erster Bewertung von einem ernstzunehmenden Inhalt an. Neben der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven wurden auch polizeiliche Spezialkräfte mit Hunden aus Osnabrück und Oldenburg hinzugezogen. Um 15:05 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Die Ermittlungen zu vorliegendem Sachverhalt, insbesondere zur Identifizierung des bislang unbekannten Verfassers der Email, dauern an. Nach jetzigem Stand besteht der Verdacht einer Straftat nach § 126 StGB (Störung des öffentlichen Friedens). Diese Straftat wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell