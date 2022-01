Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle auf Friedhöfen

Erkelenz-Lövenich / Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Auf einem Friedhof an Kirchplatz wurden in Lövenich mehrere Grabvasen entwendet. Die Tatzeiten lagen zwischen dem 22. Januar (Samstag) und dem 29. Januar (Sonntag).

In Schaufenberg entwendeten unbekannte Täter ebenfalls mehrere Grabvasen und -lampen von einem Friedhof an der Straße Zur Fuchsfalle. Hier ereigneten sich die Taten zwischen 16 Uhr am Mittwoch, 26. Januar, und 8 Uhr am Donnerstag, 27. Januar.

