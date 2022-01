Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec aus Hausflur entwendet

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Unbekannte Täter gelangten am Samstag, 29. Januar, zwischen 2 Uhr und 4 Uhr durch ein gekipptes Fenster in den Flur eines Mehrfamilienhauses an der Aachener Straße. Aus diesem entwendeten sie ein grünes Pedelec der Marke Cube.

