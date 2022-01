Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe in Gartenlaube festgehalten

Selfkant-Tüddern (ots)

An der Gertrudisstraße drangen am Freitag, 28. Januar, zwei Männer in eine Gartenlaube ein. Aus dieser versuchten sie, zwei Pedelecs zu entwenden. Die Bewohner des Hauses entdeckten die Männer noch in der Laube und hielten diese darin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen die beiden 34- und 38-Jährigen Männer aus Polen vorläufig fest und brachten diese ins Gewahrsam.

