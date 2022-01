Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche beschädigen Straßenschild

Heinsberg-Schafhausen (ots)

Gegen 14 Uhr am Donnerstag (27. Januar) hoben drei bisher unbekannte Jugendliche ein Straßenschild an der Bundesstraße 221 aus dem Boden und warfen dieses in einen Busch neben der Straße. Eine Zeugin beobachtete die Tat. Einer der Jugendlichen trug eine blaue Jeanshose und eine blau-weiße Jacke. Die anderen beiden trugen jeweils eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

