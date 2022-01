Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl und Sachbeschädigung auf Baustelle

Heinsberg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Samstag, 29. Januar, Zutritt zu einer Baustelle an der Straße Klevchen. Dort entwendeten sie mehrere Meter Kupferkabel. Außerdem versuchten sie, einen Baucontainer zu öffnen, was jedoch misslang. Einen Baukran besprühten sie mit einer Markierungsfarbe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell