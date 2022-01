Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 30 vom 30.01.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Gangelt-Birgden - Brand in Einfamilienhaus

Am Samstag, 29.01.2022, 13:45 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das dreistöckige Reihenhaus brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Ein 54-jähriger Hausbewohner wurde dabei schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Heinsberg - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte hebelten am Samstag, 29.01.2022, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Brand" auf. Im Haus wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Es wurde Schmuck gestohlen.

Übach-Palenberg, Palenberg - Pkw Diebstahl

Bereits am Freitag, 28.01.2022, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:15 Uhr entwendeten Unbekannte von einem Parkplatz in der Alten Poststraße einen Pkw der Marke "Fiat" mit "HS"- Kennzeichen.

Geilenkirchen - Gillrath - Motorraddiebstahl

In der Zeit von Freitag, 28.01.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 29.01.2022, 11:00 Uhr wurde in der Straße "An der Burg" durch Unbekannte ein rot-weißes Motorrad der Marke "Beta" mit "GK"- Kennzeichen entwendet. Das Motorrad stand verschlossen unter einem Carport.

Wegberg-Wildenrath - Pkw Aufbruch

Am Samstag, 29.01.2022, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:15 Uhr parkte der Pkw der Marke "Opel" auf einem Parkplatz am Naturparkweg. Unbekannte schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten das auf dem Beifahrersitz abgelegte Portmonee.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell