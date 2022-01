Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 29/2022, vom 29.01.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Wegberg-Dalheim - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, 27.01.2022, in der Zeit von 12:15 Uhr bis 16:15 Uhr, hebelten Unbekannte mittels Werkzeug die Terrassentür eines Wohnhauses in der Mozartstraße auf. Aus dem Haus entwendeten sie einen Tresor, der Armbanduhren, Bargeld und eine Schreckschusspistole enthielt.

Wegberg-Merbeck - Versuchter Einbruch in Gebäude

Unbekannte versuchten mittels Werkzeug am Freitag, 28.01.2022, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr, die Nebeneingangstür eines Gebäudes in Wegberg-Merbeck aufzuhebeln. Der Versuch misslang.

Gangelt-Hastenrath - Pkw Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag, 27.01.2022, 22:30 Uhr auf Freitag, 28.01.2022, 08:00 Uhr, entwendeten Unbekannte aus der Ortslage Gangelt-Hastenrath einen Pkw der Marke Fiat mit "HS"-Kennzeichen.

Geilenkirchen-Beeck - Pkw Diebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 27.01.2022, 13:00 Uhr bis Freitag, 28.01.2022, 14:30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Straße "Zum Schlackenberg" einen Pkw der Marke Fiat. Der Pkw war ebenfalls mit "HS"-Kennzeichen ausgestattet.

Geilenkirchen-Hünshoven - Diebstahl eines Traktors

Am Freitag, den 28.01.2022, gegen 22:37 Uhr, schlugen Unbekannte in der Aachener Straße die Heckscheibe eines Traktors ein. Mit dem Traktor fuhren sie anschließend auf einen Wirtschaftsweg, stellten den Traktor auf einem Feld ab und ließen ihn dort zurück.

Übach-Palenberg, Palenberg - Einbruch in Pkw

Unbekannte drückten in der Zeit vom 26.01.2022, 14:00 Uhr bis 28.01.2022, 08:05 Uhr, vermutlich mit Gewalt, das Schloss der Fahrertür eines Pkw der Marke Audi ein. Sie gelangten so ins Fahrzeuginnere. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde Bargeld entwendet. Der Pkw parkte in der Carolus-Magnus-Allee.

