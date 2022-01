Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Automaten aufgebrochen

Gronau (ots)

Zwei Automaten aufgebrochen haben Unbekannte in Gronau. Die Geräte zur Ausgabe von Strom und Wasser auf einem Wohnmobilstellplatz am Brechter Weg brachen die Täter zwischen Montag, dem 03.01.2022, und Montag, dem 17.01.2022, 12.00 Uhr, auf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

