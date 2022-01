Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Katalysator ausgebaut

Ahaus (ots)

Die Diebe hatten einen Wagen an der Wessumer Straße in Ahaus aufgebockt, um an ihre Beute zu gelangen. Auf einen Katalysator hatten es die Täter abgesehen. Der weiße Toyota stand auf einem Parkplatz eines Autohauses an der Wessumer Straße, als die Unbekannten zwischen Freitag, 00.00 Uhr, und Montag, 14.50 Uhr, zur Tat schritten. Mutmaßlich nutzen sie eine Säge oder anderes Trennwerkzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

