Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Polizei zieht um

Stadtlohn (ots)

Die Polizei bezieht ein neues Büro in Stadtlohn, nur wenige Meter vom alten Standort an der Dufkampstraße entfernt. Die Bürgerinnen und Bürger finden ihre Bezirksbeamten Wolfgang Leuker und Markus Tünte ab Donnerstag am Markt 10. Der Eingang zu den Büroräumen liegt an der Mühlenstraße zwischen einer Parfümerie und einem Optiker. Die Sprechzeiten lauten wie folgt: Montag, Dienstag und Donnerstag zwischen 10.00 und 12.30 Uhr sowie am Mittwoch zwischen 15.00 und 18.00 Uhr. Die gewohnte telefonische Erreichbarkeit bleibt mit der Nummer (02563) 3242 bestehen.

