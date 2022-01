Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkenden Wagen zerkratzt und beschmiert

Borken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Borken an einen Auto angerichtet. Die Täter zerkratzten den Wagen und beschmierten ihn mit einem Farbstift. Der Tatort liegt auf einem Seitenstreifen am Butenwall. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

