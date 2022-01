Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Papiermüll in Schule angezündet

Bocholt (ots)

Gezündelt haben Unbekannte in einem Schulgebäude am Schleusenwall in Bocholt. Zeugen entdeckten am Montag gegen 09.30 Uhr, dass in einer Toilette Handtuchpapier in einem Mülleimer schmorte. Dieser Vorgang wiederholte sich circa eine Stunde später. Zuletzt fand ein Zeuge gegen 19.25 Uhr erneut schmorendes Papier in einem Müllbehälter vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

